Spari al 25 Aprile fermato un 21enne della comunità ebraica | Anpi | deriva estremistica | La Brigata Ebraica | non è uno di noi

Nella giornata del 25 aprile, un giovane di 21 anni appartenente alla comunità ebraica è stato fermato dalla polizia dopo aver sparato in una zona pubblica. L’indagine ha portato all’accusa di tentato omicidio e detenzione di armi. Durante le verifiche, l’uomo avrebbe dichiarato di far parte della Brigata Ebraica. L’episodio ha suscitato reazioni da parte di alcune associazioni e gruppi di memoria storica.

È stato fermato dalla Digos con l'accusa di tentato omicidio Eithan Bondi, il giovane che il 25 Aprile ha sparato contro Rossana Gabrieli e Nicola Fasciano, una coppia di attivisti Anpi, a Roma. L'aggressione, con una pistola ad aria compressa, è avvenuta nei pressi di parco Schuster. Il giovane è stato individuato grazie a un fotogramma estrapolato da una delle telecamere di sicurezza della zona. Nell'immagine si distinguono chiaramente uno scooter Honda Sh bianco e un casco integrale scuro con segni particolari. Il movente sarebbe quello già ipotizzato, ovvero il fatto che entrambe, al momento dell'aggressione, portassero al collo i fazzoletti dell'Associazione partigiani.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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25 APRILE, BRIGATA EBRAICA CON COMUNITÀ IRANIANA: A CORTEO BANDIERE PRE REGIME

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Panoramica sull’argomento

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