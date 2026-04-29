Un rappresentante della Brigata ebraica di Milano ha condannato con fermezza un episodio di violenza, definendolo un gesto orribile e insulto alla memoria della formazione militare. La dichiarazione arriva in seguito a un episodio recente che ha suscitato reazioni di sdegno e preoccupazione tra i membri della comunità. La condanna pubblica mette in evidenza il forte disappunto nei confronti di atti che danneggiano l’immagine e i valori associati alla Brigata.

“Si tratta di un gesto orribile, che condanno nel modo più assoluto e che non da oggi, suscita in me solo raccapriccio e orrore, anche perché la violenza è un insulto alla memoria della Brigata ebraica”. Così Davide Romano, direttore del Museo della Brigata ebraica di Milano, commenta la notizia del fermo di un giovanissimo, che sarebbe responsabile degli spari del 25 aprile al Parco Schuster e che si dichiara appartenente alla Brigata ebraica. “Non conosco questa persona, non ne ho mai sentito parlare e non ha nulla a che fare con noi – chiarisce Romano – La nostra è una realtà milanese, che ha piccole diramazioni, a Parma e in poche altre realtà, ma a Roma non esiste una rappresentanza ufficiale nostra.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Brigata ebraica di Milano: "Violenza un insulto alla memoria"

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