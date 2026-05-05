Il rapper è stato visto in compagnia di Angelica Montini, ex di un noto rapper, in un’uscita che ha attirato l’attenzione dei media. La relazione segue la fine della precedente storia con un’influencer, avvenuta alcuni mesi fa. La presenza della Montini, coinvolta in uno scandalo legato alla separazione di un famoso rapper e influencer, ha alimentato le speculazioni sulla possibile nuova relazione del cantante.

Bresh ha un nuovo amore? Secondo le ultime indiscrezioni il cantante, dopo l’addio a Elisa Maino, avrebbe ritrovato il sorriso accanto ad Angelica Montini, ex di Fedez, finita al centro dello scandalo per via della fine del matrimonio del rapper con Chiara Ferragni. Bresh insieme ad Angelica Montini, ex di Fedez. A lanciare lo scoop Deianira Marzano, esperta di gossip che ha condiviso su Instagram alcune segnalazioni. Bresh e Angelica Montini infatti sarebbero stati avvistati insieme più volte. Il cantante, da sempre molto riservato riguardo la sua vita privata, nel gennaio del 2026 aveva chiuso definitivamente la sua storia d’amore con Elisa Maino, iniziata nel 2023.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Bresh di nuovo innamorato: l’uscita con Angelica Montini, ex di Fedez

Notizie correlate

Bresh ha un nuovo amore: avvistato con Angelica Montini, l’ex fiamma di FedezIl cantante Bresh avrebbe una nuova frequentazione, dopo la fine della storia con Elisa Maino.

Bresh ha una nuova fiamma: è Angelica Montini, ex amante di FedezC’è un nuovo gossip che sta facendo parlare il web: quello che vede coinvoltiBresh e Angelica Montini.

Contenuti di approfondimento

Temi più discussi: Serenamente di Juli e Bresh: testo e significato del nuovo singolo; Jacob Elordi: l’allenamento estremo per il ritorno in Euphoria; Lite tra Zendaya e Sydney Sweeney? La smentita dal set di Euphoria; Roberto Baggio su TikTok: il video virale con un disastro finale.

Bresh di nuovo innamorato: l’uscita con Angelica Montini, ex di FedezBresh ha un nuovo amore? Secondo le ultime indiscrezioni il cantante, dopo l’addio a Elisa Maino, avrebbe ritrovato il sorriso accanto ad Angelica Montini, ex di Fedez, finita al centro dello scandalo ... dilei.it

La nuova fiamma di Bresh è la presunta ex amante di Fedez, Angelica Montini?Il cantante Bresh finita la relazione con Elisa Maino avrebbe un nuovo amore: l'ex amante di Fedez Angelica Montini ... gazzetta.it

Il cantante Bresh avrebbe una nuova frequentazione, dopo la fine della storia con Elisa Maino. Si tratterebbe di Angelica Montini, l’ex fiamma di Fedez durante il matrimonio con Chiara Ferragni. - facebook.com facebook