il patentino per i cani un corso di formazione su gestione e benessere

Un nuovo corso di formazione sul benessere e la gestione dei cani è stato annunciato, rivolto ai proprietari di animali domestici. La proposta riguarda in particolare il rilascio di un “patentino” che certifichi le competenze dei proprietari. In provincia, sette persone su dieci convivono con un animale domestico e si dedicano con passione alla sua cura. Un’assessora ha evidenziato che possedere un cane comporta impegno e responsabilità.

Sette pavesi su dieci vivono con animali di cui si occupano con amore. "Avere un cane regala enormi soddisfazioni - ha detto l’assessora al benessere degli animali Angela Gregorini - ma è un impegno e comporta delle responsabilità. Bisogna sapersene occupare". Per questo il Comune, in collaborazione con il dipartimento veterinario di Pavia, ha pensato di istituire un corso formativo per proprietari di cani. Il “ patentino “ sarà consegnato a chi, negli spazi del Centro di valorizzazione dell’educazione ambientale (Crea) in via Case Basse Torretta, approfondirà temi di etologia canina, antropozoonosi, zoonosi e parassitosi comuni del cane, il... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

