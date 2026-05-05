Brescia | Blu in Bici

A Brescia torna l’evento Blu in Bici, dedicato alla promozione della mobilità ciclabile. La manifestazione si svolge ogni anno e coinvolge cittadini e istituzioni per favorire un uso più diffuso delle biciclette in città. La kermesse propone iniziative, pedalate e percorsi pensati per sensibilizzare sull’importanza di alternative sostenibili ai mezzi motorizzati. La partecipazione registra una crescita costante di pubblico e di attività proposte.

Torna a Brescia Blu in Bici, il grande evento dedicato alla mobilità ciclabile che, anno dopo anno, si conferma come un appuntamento centrale per promuovere una città più sostenibile, accessibile e a misura di persona. L’iniziativa rappresenta anche un importante momento di sintesi per il.🔗 Leggi su Bresciatoday.it Blu in Bici 2025 Notizie correlate Dove si trova la “Foresta Blu”, che in primavera diventa una grande distesa blu-violaceaEsiste una foresta nel cuore del Belgio, Hallerbos, che ricorda davvero un luogo magico delle fiabe: qui, ogni primavera, i prati tra gli alberi... Brescia: Brescia Art MarathonDomenica 8 marzo Brescia torna a indossare le scarpe da running e a misurare il proprio battito sul ritmo dei passi di migliaia di atleti. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Blu in Bici 2026: Un weekend su due ruote a Brescia; Brescia, bici rubata rintracciata con il Gps: 18enne denunciato; Junior Bike Brescia – Risultati della terza tappa a Sabbio Chiese; Dal trampoint di Corso Palestro al Parco delle Cave insieme a Fiab Brescia - Radio Bruno. Brescia: Blu in BiciTorna a Brescia Blu in Bici, il grande evento dedicato alla mobilità ciclabile che, anno dopo anno, si conferma come un appuntamento centrale per promuovere una città più sostenibile, accessibile e a ... bresciatoday.it Ritorna Blu in bicicletta. La mobilità green diventa una grande festaBrescia sulle due ruote: domenica 12 maggio torna Blu in Bici. La terza edizione della giornata dedicata alla bicicletta rientra in Biciplan, il programma comunale dedicato alla mobilità ciclistica. ilgiorno.it Ei fu… Dall’albergo del Gambero al Vantiniano, la Brescia di Napoleone x.com La mansarda dei misteri del neofascista confidente dei carabinieri: Nel processo per Piazza della Loggia sopralluogo all’appartamento che a Brescia sarebbe stato in uso a Silvio Ferrari, il giovane morto nell’esplosione di un ordigno che trasportava in scooter - facebook.com facebook