Brescia | Brescia Art Marathon

Brescia Art Marathon ha portato centinaia di corridori nelle vie della città domenica 8 marzo, grazie alla voglia di sfidare se stessi e di condividere un momento di sport. La gara, organizzata per celebrare l’arte e la cultura locale, ha visto partecipanti di tutte le età che si sono lanciati in una corsa tra piazze, monumenti e scorci storici. La giornata ha dimostrato quanto il movimento possa unire diverse generazioni in modo semplice e coinvolgente.

Domenica 8 marzo Brescia torna a indossare le scarpe da running e a misurare il proprio battito sul ritmo dei passi di migliaia di atleti. Per la ventiquattresima volta la Bossoni Brescia Art Marathon apre la stagione primaverile delle grandi corse su strada, confermandosi un appuntamento identitario per la città, capace di crescere anno dopo anno grazie al lavoro dell'ASD Rosa Running Team e al sostegno delle istituzioni. Alle 8.30 in punto, da via X Giornate, a due passi da piazza della Loggia, scatteranno in contemporanea le tre distanze competitive: la maratona da 42,195 chilometri, la mezza maratona da 21,097 e la BCC Brescia 10k.