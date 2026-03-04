Nel cuore del Belgio si trova la Foresta Blu, nota come Hallerbos, un'area ricca di alberi che in primavera si trasforma in un paesaggio di fiori blu-viola. Durante questa stagione, i prati tra gli alberi si riempiono di fiori che creano un effetto visivo simile a una distesa di colore intenso. La foresta attira visitatori che vogliono ammirare questa trasformazione naturale.

Esiste una foresta nel cuore del Belgio, Hallerbos, che ricorda davvero un luogo magico delle fiabe: qui, ogni primavera, i prati tra gli alberi diventano una grande distesa blu violacea.

