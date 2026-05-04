A Milano, nel quartiere di Brera, è in corso una mostra dedicata alle opere fotografiche di Roberto Ricci. Le sue immagini catturano i dettagli dell’ambiente e degli edifici storici della zona, offrendo un’interpretazione visiva del quartiere. La mostra si svolge in un locale che si trova all’interno di un edificio storico e sarà aperta al pubblico per un periodo di tempo limitato.

Alla Fondazione Ambrosianeum cinquanta fotografie di Roberto Ricci tra luoghi storici, artisti e trasformazioni del quartiere Brera è un sussurro nel cuore di Milano, un luogo dove il tempo sembra rallentare per lasciare spazio alla bellezza. Tra vicoli acciottolati e palazzi eleganti, ogni passo racconta una storia fatta di arte, luce e incontri inattesi. Brera non è solo un luogo: è una promessa di emozioni, un piccolo angolo di poesia nel ritmo frenetico della città. Mercoledì 6 maggio alle ore 18.00 presso la Fondazione Ambrosianeum – via delle Ore, 3 a Milano – la mostra Pianeta Brera, opere fotografiche di Roberto Ricci. Una selezione...🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Piante Brera, opere fotografiche di Roberto Ricci

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