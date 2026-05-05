Bremer e Kelly faticano a impostare | Juve Spalletti e l' identikit del difensore che vorrebbe
Dopo il pareggio contro il Verona, la Juventus si trova a dover affrontare alcune difficoltà nella definizione della rosa difensiva. In particolare, i nomi di alcuni giocatori non sono ancora stati confermati o completati. La società sta cercando di individuare il profilo di difensore centrale che possa integrarsi nel sistema tattico e rispondere alle esigenze della squadra. Le trattative sono in corso e non ci sono ancora annunci ufficiali.
Indizi, piste, segnali inviati al mondo Juve dopo l'inaspettato pareggio contro il Verona che ha complicato parecchio la strada per la qualificazione alla prossima Champions League. Luciano Spalletti non si è nascosto e ha dato indicazioni chiare in vista del mercato estivo. "Ci manca un trequartista", ha detto. E il pensiero è andato subito a quel Bernardo Silva ormai in cima alla lista dei desideri dell'allenatore bianconero. Ma non solo. L'ex ct della Nazionale ha fatto rilievi anche sulle peculiarità dei suoi difensori centrali, indicando un'altra traccia da seguire con attenzione. "Ci son delle caratteristiche che...🔗 Leggi su Gazzetta.it
Notizie correlate
Padovan analizza Galatasaray Juve: «Ingresso di Cabal sbagliato, l’assenza di Bremer ha condizionato Kelly che è un mediocre. Futuro Spalletti? Dico questo» Calciomercato Juve, sfida alla Roma per questi due calciatori: Comolli deve accelerare per anticipare i giallorossi.
Infortunio Bremer, come sta il brasiliano? Il difensore salterà la sfida contro il Como. Il punto di Spalletti sul difensore della JuvePoku Juve: possibile duello di mercato con quella big di Serie A, ma i bianconeri si sono già mossi! Ultimissime Calciomercato Juve, dirigenza al...
Aggiornamenti e dibattiti
Si parla di: Kelly: Una mentalità forte è indispensabile.
Bremer e Kelly faticano a impostare: Juve, Spalletti e l'identikit del difensore che vorrebbeDopo il pareggio contro il Verona, che ha complicato la strada dei bianconeri verso la prossima Champions League, il tecnico ha dato indizi sul mercato dei difensori ... msn.com
Juventus, la stoccata di Spalletti a Bremer, Kelly e David: occhio al prossimo mercatoIl deludente pareggio per 1-1 tra Juventus-Verona ha scatenato il malcontento di Spalletti nel post gara del match dell’Allianz Stadium ... fantamaster.it