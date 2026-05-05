Bremer e Kelly faticano a impostare | Juve Spalletti e l' identikit del difensore che vorrebbe

Dopo il pareggio contro il Verona, la Juventus si trova a dover affrontare alcune difficoltà nella definizione della rosa difensiva. In particolare, i nomi di alcuni giocatori non sono ancora stati confermati o completati. La società sta cercando di individuare il profilo di difensore centrale che possa integrarsi nel sistema tattico e rispondere alle esigenze della squadra. Le trattative sono in corso e non ci sono ancora annunci ufficiali.