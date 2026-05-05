Un nuovo sistema frenante digitale sta entrando in produzione presso un grande produttore di veicoli. Il sistema, chiamato Brembo Sensify, elimina i collegamenti idraulici tradizionali e utilizza impulsi elettronici e dati in tempo reale per gestire la frenata. Questa tecnologia rappresenta un passo avanti rispetto ai sistemi convenzionali, con un funzionamento completamente elettronico. La produzione di Brembo Sensify si rivolge a veicoli di alta gamma e sarà installata su diversi modelli.

Sensify di Brembo compie un concreto passo avanti verso la sua affermazione come standard non solo futuro ma attuale. Il leader globale ha comunicato che il sistema di frenata intelligente by wire, cioè senza collegamenti fisici, è entrato in produzione per un importante costruttore di veicoli (l’identità non è nota). Sensify sarà così il sistema frenante di serie su tutti i modelli inseriti nel programma, un passaggio che testimonia la maturità della piattaforma per l’adozione in massa, su larga scala. "Sensify - ha spiegato Daniele Schillaci, ad di Brembo - supporta una mobilità più sicura e, al tempo stesso, apre la strada alla prossima generazione di veicoli software-defined, in linea con il nostro obiettivo di lungo periodo di contribuire a un futuro senza incidenti".🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Brembo Sensify: come e perché il sistema frenante diventa digitale

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