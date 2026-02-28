Milano | tram deragliato procura dispone verifiche su sistema frenante

Un tram di Milano è deragliato ieri, portando all'intervento delle autorità. La procura ha disposto verifiche sul sistema frenante del veicolo per accertare eventuali problemi tecnici. Le autorità stanno esaminando il mezzo e le sue componenti, concentrandosi sui dispositivi di frenata. Nessuna informazione è stata fornita sui possibili motivi dell'incidente o sulle conseguenze per i passeggeri.

Milano, 28 feb. (Adnkronos) - E' sul sistema frenante del tramlink - che ieri è deragliato provocando la morte di due passeggeri e alcune decine di feriti - che si focalizza l'attenzione della Procura di Milano intenzionata ad aprire un fascicolo (titolare la pm Elisa Calanducci) per omicidio colposo su quanto accaduto lungo viale Vittorio Veneto. Il conducente della linea 9, che non ha riportato ferite gravi, ha parlato di un malore. Il nuovo tram bidirezionale, che collega la stazione Centrale a Porta Genova, è dotato di un sistema frenante efficacissimo ma manuale. Il cosiddetto sistema frenante a "uomo morto" è infatti un dispositivo di sicurezza automatico che arresta il tram se chi guida lascia la leva, a causa magari proprio di un malore, almeno per 30 secondi. 🔗 Leggi su Iltempo.it

