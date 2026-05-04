Brembo porta Sensify in produzione | la frenata intelligente entra nell’era del software

Brembo ha avviato la produzione di Sensify™, un sistema frenante che combina componenti meccanici e software. Questa tecnologia permette di gestire la frenata in modo più preciso attraverso sistemi integrati e intelligenti. La novità segna un passo avanti rispetto ai tradizionali freni, includendo funzionalità software che migliorano le prestazioni. La produzione di Sensify™ rappresenta una novità nel settore automotive, puntando su sistemi frenanti più evoluti.

La frenata non è più soltanto una questione di meccanica, potenza e tempi di arresto. Con l’ingresso in produzione di Sensify™, Brembo apre una nuova fase per l’automotive: quella dei sistemi frenanti intelligenti, integrati e governati dal software. Il Gruppo ha annunciato da Bergamo, il 4 maggio 2026, l’avvio della produzione di serie su larga scala della piattaforma per un importante costruttore globale, che la monterà sul 100% dei veicoli del programma. Il debutto industriale della frenata intelligente. Sensify™ non è più soltanto una tecnologia di frontiera, ma una soluzione pronta per l’impiego industriale. La piattaforma entra infatti nella produzione di serie, segnando per Brembo una tappa fondamentale nell’evoluzione dei sistemi frenanti verso architetture by-wire e software-defined.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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