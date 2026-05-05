breaking arsenal atletico madrid 1 0

L'Arsenal ha ottenuto una vittoria per 1-0 contro l'Atletico Madrid nella semifinale di Champions League, grazie a un gol di Bukayo Saka nel primo tempo. La vittoria complessiva di 2-1 ha permesso alla squadra di raggiungere la prima finale di questa competizione in 20 anni. La partita è stata aggiornata poco fa sul sito 101greatgoals.

2026-05-05 22:54:00 Fa notizia quanto pubblicato poco fa sul sito 101greatgoals: Il gol di Bukayo Saka nel primo tempo è stato sufficiente per mandare l’Arsenal alla prima finale di Champions League in 20 anni con una vittoria complessiva per 2-1 sull’Atletico Madrid. Una partita tesa, nervosa e serrata arriva al traguardo, ma la conclusione ravvicinata di Saka è sufficiente perché gli uomini di Mikel Arteta si assicurino un posto a Budapest. Il 30 maggio affronteranno i detentori del PSG o il Bayern Monaco. La svolta arriva quando, proprio durante l’intervallo, Leandro Trossard lascia lo spazio per un rasoterra che Jan Oblak non può che mettere in pericolo.🔗 Leggi su Justcalcio.com

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