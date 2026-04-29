pagelle atletico madrid arsenal

Nella partita tra Atletico Madrid e Arsenal, sono stati assegnati i voti ai giocatori che si sono distinti sul campo. Le pagelle valutano le prestazioni individuali durante l'incontro, analizzando aspetti come impegno, precisione e contributo alla squadra. La sfida si è conclusa con giudizi specifici su ciascun protagonista, offrendo un quadro dettagliato di come si sono comportati i giocatori nel corso della partita.

Calciomercato Juve, è sfida al Milan per Goncalo Ramos: e il PSG non si oppone alla cessione! Il punto Milinkovic Savic sicuro: «Stagione difficile ma abbiamo fatto anche cose buone. Pararigori? Non guardo le statistiche» Lautaro fa felici i tifosi dell’Inter: «Sono guarito, col Parma ci sarò! Scudetto o Mondiale? Entrambi» Gravina torna a parlare: «Non sono stato costretto a dimettermi e non ho fallito! No al commissariamento. Arbitri? Stiamo buttando fango senza sapere nulla» Como, il ds Ludi non ha dubbi: «Certi di proseguire con Fabregas. Quella sui pochi italiani in squadra è solo una delle critiche che ci fanno» Cristiano Ronaldo...🔗 Leggi su Calcionews24.com

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The panel discuss Arsenal vs Atletico Madrid semi final…

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