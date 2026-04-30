Nella partita tra Atletico Madrid e Arsenal, terminata con un pareggio 1-1, l’attaccante degli ospiti ha segnato un gol che ha permesso alla squadra di conquistare un punto. La gara si è svolta il 29 aprile 2026 ed è stata seguita con attenzione dagli appassionati di calcio, con entrambe le formazioni che hanno cercato di ottenere il risultato nelle fasi finali del match. La notizia è stata diffusa dalla fonte 101 greatgoals.

2026-04-29 23:03:00 Notizia fresca fresca direttamente dall’autorevole fonte 101 greatgoals. All’Arsenal è stata negata la vittoria all’andata contro l’Atletico Madrid nella semifinale di Champions League poiché un rigore di Julian Alvarez ha regalato un pareggio per 1-1 ai padroni di casa in una partita definita da polemiche arbitrali. I Gunners sono stati premiati per una prestazione composta nel primo tempo al 44?, quando Viktor Gyokeres ha tirato a casa dal dischetto dopo essere stato impacchettato da David Hancko. L’Atletico è stata la squadra migliore dopo la ripresa, anche se il pareggio è arrivato in circostanze controverse quando Ben White è stato penalizzato per fallo di mano a seguito di una revisione del VAR.🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Atletico Madrid – Arsenal 1-1: Alvarez riporta i Gunners

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