Atletico Madrid – Arsenal 1-1 | Alvarez riporta i Gunners

Da justcalcio.com 30 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella partita tra Atletico Madrid e Arsenal, terminata con un pareggio 1-1, l’attaccante degli ospiti ha segnato un gol che ha permesso alla squadra di conquistare un punto. La gara si è svolta il 29 aprile 2026 ed è stata seguita con attenzione dagli appassionati di calcio, con entrambe le formazioni che hanno cercato di ottenere il risultato nelle fasi finali del match. La notizia è stata diffusa dalla fonte 101 greatgoals.

2026-04-29 23:03:00 Notizia fresca fresca direttamente dall’autorevole fonte 101 greatgoals. All’Arsenal è stata negata la vittoria all’andata contro l’Atletico Madrid nella semifinale di Champions League poiché un rigore di Julian Alvarez ha regalato un pareggio per 1-1 ai padroni di casa in una partita definita da polemiche arbitrali. I Gunners sono stati premiati per una prestazione composta nel primo tempo al 44?, quando Viktor Gyokeres ha tirato a casa dal dischetto dopo essere stato impacchettato da David Hancko. L’Atletico è stata la squadra migliore dopo la ripresa, anche se il pareggio è arrivato in circostanze controverse quando Ben White è stato penalizzato per fallo di mano a seguito di una revisione del VAR.🔗 Leggi su Justcalcio.com

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Atletico Madrid vs Arsenal - LEG 1 UCL Semi-Final 2026 Gameplay

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Temi più discussi: Champions, Atletico Madrid-Arsenal 1-1 nell'andata della semifinale; Champions League, Atletico Madrid-Arsenal 1-1: serata di rigori, Julian Alvarez risponde a Gyokeres; Atletico Madrid-Arsenal 1-1, pagelle e tabellino: Lookman sbaglia, Alvarez illumina, Raya attento, Gyokeres furbo; Atletico Madrid-Arsenal 1-1, pagelle: Llorente inesauribile, Hancko rischia troppo.

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