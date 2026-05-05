Brasile | media spari in una scuola due morti e diversi feriti

Una sparatoria si è verificata in una scuola di Rio Branco, in Brasile, provocando la morte di due donne e il ferimento di diversi studenti. La polizia ha confermato i numeri ufficiali e sta indagando sull’accaduto. Non sono stati forniti dettagli sulle circostanze dell’incidente né sulle eventuali motivazioni. La vicenda ha suscitato grande attenzione tra le autorità e la comunità locale.

Milano, 5 mag. (LaPresse) – Una sparatoria all’interno di una scuola a Rio Branco ha causato la morte di due donne e il ferimento di alcuni studenti. Lo riferisce Uol, secondo cui un ragazzo di 13 anni sarebbe entrato nell’Istituto São José armato e avrebbe aperto il fuoco contro i presenti. Questo articolo proviene da LaPresse.🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Brasile: media, spari in una scuola, due morti e diversi feriti 1 killed, 6 Americans hurt as gunman shoots tourists at Mexican pyramids Notizie correlate Turchia, sparatoria in una scuola media: 4 morti e venti feriti. È il secondo caso in due giorni: ieri 16 feriti in un liceoAlmeno quattro persone sono state uccise e venti sono rimate ferite durante una sparatoria nella scuola media Ayser Calik nel quartiere di Onikisubat... Leggi anche: Tram deraglia a Milano, due morti e diversi feriti. Sala: una tragedia Altri aggiornamenti Si parla di: Spari contro Trump, il racconto del nostro collega presente alla cena. VIDEO; Esercitazione anfibia congiunta Francia-Brasile al largo di Rio.