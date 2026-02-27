Tram deraglia a Milano due morti e diversi feriti Sala | una tragedia

A Milano, un tram è uscito dai binari vicino a Porta Venezia e si è schiantato contro un palazzo. Nell’incidente sono morte due persone e diverse altre sono rimaste ferite gravemente. La polizia e i soccorritori sono intervenuti sul posto per gestire l’emergenza e trasportare i feriti in ospedale. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’incidente.

A Milano un tram è deragliato vicino a Porta Venezia finendo contro un palazzo. Due morti e diversi feriti gravi fra gli investiti. Le parole del sindaco di Milano, Giuseppe Sala: "E' una tragedia" Collegamento e interviste di Raffaella Frullone