Aereo privato contro un edificio a Belo Horizonte in Brasile almeno 3 morti | le immagini dopo l' incidente

Un aereo privato si è schiantato contro un edificio a Belo Horizonte, in Brasile, provocando almeno tre morti. Le immagini dell’incidente mostrano i resti dell’aereo e danni all’edificio colpito. Sul luogo sono intervenute le forze di soccorso e le autorità stanno raccogliendo dettagli sull’accaduto. Al momento non sono stati resi noti ulteriori dati sulle cause dello schianto.

Un aereo privato è precipitato su un edificio a Belo Horizonte, in Brasile, causando tre morti e due feriti tra gli occupanti. Il pilota aveva segnalato un’emergenza subito dopo il decollo dall’aeroporto di Pampulha, perdendo quota dopo circa cinque minuti di volo. Il velivolo ha colpito la tromba delle scale di un palazzo residenziale prima di cadere in un parcheggio. Le autorità brasiliane indagano sull’incidente. Tre morti nell’incidente aereo a Belo Horizonte, in Brasile L’intervento dei soccorsi Le indagini sulle cause dell'incidente Tre morti nell’incidente aereo a Belo Horizonte, in Brasile Lunedì 4 maggio 2026, intorno alle 12:20, un aereo privato monomotore modello EMB-721C è precipitato colpendo un edificio residenziale nel quartiere Silveira, nella regione nord-est di Belo Horizonte, in Brasile.🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Aereo privato contro un edificio a Belo Horizonte in Brasile, almeno 3 morti: le immagini dopo l'incidente Notizie correlate Aereo si schianta nel cortile di un palazzo durante il decollo: un morto e tre feriti gravi a Belo Horizonte. Le immagini dell’impattoUn aereo monomotore di piccole dimensioni si è schiantato contro un edificio residenziale a Belo Horizonte, in Brasile, causando la morte di una... Incidente in Colombia, aereo militare precipita: il bilancio sale ad almeno 66 mortiE’ salito ad almeno 66 morti e decine di feriti il bilancio dello schianto di un aereo militare colombiano con a bordo 125 tra soldati e membri... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: In Brasile piccolo aereo privato si schianta su un edificio, 2 morti; In Brasile piccolo aereo privato si schianta su un edificio, 2 morti; In Brasile piccolo aereo privato si schianta su un edificio, 2 morti; Aereo precipita e finisce dentro una casa: due morti e tre feriti gravi, il video choc. Aereo privato contro un edificio a Belo Horizonte in Brasile, almeno 3 morti: le immagini dopo l'incidenteBrasile, un aereo si è schiantato contro un palazzo a Belo Horizonte: l’incidente ha causato tre morti e due feriti tra gli occupanti del velivolo ... virgilio.it Aereo si schianta nel cortile di un palazzo durante il decollo: un morto e tre feriti gravi a Belo Horizonte. Le immagini dell’impattoUn monomotore precipita su un palazzo residenziale a Belo Horizonte dopo il decollo: un morto e tre feriti gravi. ilfattoquotidiano.it Un piccolo aereo si è schiantato contro un edificio a Belo Horizonte, nel sud-est del #Brasile, causando la morte almeno del pilota e del copilota e ferendo gravemente tre passeggeri, secondo quanto riferito dai vigili del fuoco x.com Aereo si schianta contro un edificio a Belo Horizonte: un morto e tre feriti in Brasile - facebook.com facebook