L'allenatore del Milan ha commentato la sconfitta per 1-0 contro la Lazio, che ha di fatto eliminato i rossoneri dalla corsa scudetto. Ha spiegato le ragioni del nervosismo di Leao durante la partita, sottolineando che l'obiettivo del club è ancora qualificarsi in Champions League. La partita si è svolta in casa, con la squadra che ha accusato difficoltà nel trovare il gol decisivo.

Massimiliano Allegri ha commentato la sconfitta del Milan in casa contro la Lazio per 1-0 che ha condannato di fatto i rossoneri a dire addio alle speranze scudetto e li inserisce nuovamente nella corsa per un posto in Champions League. Le parole di Massimiliano Allegri dopo Lazio-Milan (Ansa Foto) – calciomercato.it L’allenatore livornese ha commentato così la sconfitta del Milan ai microfoni di DAZN: “Dopo la vittoria con l’Inter tutti parlavano di scudetto. Credo che il Milan stia facendo buone cose in questo campionato, ma dobbiamo restare focalizzati sull’obiettivo Champions. Abbiamo la Juventus a sette punti e il Como a sei. Il campionato è ancora lungo”. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Allegri: “Obiettivo Champions, vi spiego perché Leao era nervoso”

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