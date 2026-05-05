Braglia | Milan ambiente che si sta disgregando e perde pezzi La Champions …

Simone Braglia, ex portiere del Milan nella stagione 1997-1998, ha commentato la situazione attuale della squadra allenata da Massimiliano Allegri, affermando che l’ambiente è in deterioramento e che la squadra sta perdendo pezzi. La squadra milanese si sta contendendo un posto nella prossima Champions League, e Braglia ha espresso il suo punto di vista sulla fase che stanno attraversando i rossoneri.

Assegnato lo Scudetto all'Inter, rimangono due i motivi di interesse per seguire il campionato di Serie A fino alla fine. Uno riguarda la lotta per non retrocedere, dove, dopo Hellas Verona e Pisa, la Cremonese di Marco Giampaolo - sconfitta ieri in casa 1-2 dalla Lazio - sembra essere la maggiore indiziata. I grigiorossi, infatti, hanno 4 punti da recuperare sul Lecce a 3 giornate dalla fine. L'altro motivo, invece, è la lotta per le squadre che si qualificheranno alla prossima edizione della Champions League. Il Napoli, con 70 punti, sembra aver quasi blindato un posto (basteranno 3 punti agli azzurri di Antonio Conte per chiudere i giochi), mentre ne serviranno 6 al Milan di Massimiliano Allegri, attualmente fermo a quota 67.🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Braglia: “Milan, ambiente che si sta disgregando e perde pezzi. La Champions …” Notizie correlate Leggi anche: Pomezia, la Giunta perde pezzi: si dimette l’assessore all’Ambiente Amelia Paiano Chivu perde due pezzi in Champions: ancora out CalhanogluDoppia tegola per l‘Inter e Cristian Chivu alla vigilia del match d’andata dei playoff di Champions League in casa del Bodo Glimt. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Caos Milan, Braglia ammette: Sembrerebbe un ambiente che si sta disgregando e perde pezzi; Braglia: Champions, temo che una tra Juve o Milan possa rimanere fuori; Braglia non ha dubbi: Vedo un Milan a pezzi, un ambiente totalmente diverso..; Milan a pezzi, Braglia: Non c'è più identità e un filo logico per poter arrivare all'obiettivo... Caos Milan, Braglia ammette: Sembrerebbe un ambiente che si sta disgregando e perde pezziL'ex portiere Simone Braglia ha parlato dei temi del giorno a TMW Radio, durante Maracanà. Di seguito un estratto delle sue parole sul Milan, uscito sconfitto pesantemente contro ... milannews.it Braglia non ha dubbi: Vedo un Milan a pezzi, un ambiente totalmente diverso..L'ex portiere Simone Braglia ha parlato dei temi del giorno a TMW Radio, durante Maracanà. Di seguito un estratto delle sue parole sul Milan, uscito sconfitto pesantemente contro ... milannews.it Braglia: “Chivu Per lui una grossa rivincita. Mi ricordo a inizio anno…” x.com L'associazione denuncia l’episodio avvenuto in occasione del derby al Braglia fra Modena e Reggiana: “Verso di noi insulti sessisti”. Il sindaco Mezzetti: “Le società calcistiche si devono assumere le proprie responsabilità” - facebook.com facebook