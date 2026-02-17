Chivu perde due pezzi in Champions | ancora out Calhanoglu

Cristian Chivu deve fare a meno di Calhanlu per il match di Champions League, perché l’attaccante turco si infortuna durante l’allenamento e non riesce a recuperare in tempo. L’Inter si trova così senza uno dei suoi giocatori più esperti in vista della sfida contro il Bodo Glimt, che si gioca domani. La perdita di Calhanlu rappresenta un problema concreto per la strategia della squadra, già alle prese con altre assenze importanti.

Doppia tegola per l ‘Inter e Cristian Chivu alla vigilia del match d’andata dei playoff di Champions League in casa del Bodo Glimt. Hakan Calhanoglu nuovamente ai box (Ansa) – Calciomercato.it Questa mattina non voleranno in Norvegia con il resto dei compagni Hakan Calhanoglu e Davide Frattesi, indisponibili per la sfida di domani sera. Il nazionale turco si ferma nuovamente per un affaticamento muscolare al quadricipite della coscia destra, mentre il centrocampista romano è alle prese con una sindrome gastrointestinale con febbre. Calhanoglu era atteso dal primo minuto vista anche la squalifica che dovrà scontare in campionato con il Lecce ed era rientrato solo sabato dopo oltre un mese nel Derby d’Italia vinto contro la Juventus, entrando nel secondo tempo al posto di Sucic. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

L'Inter ha annunciato che Chivu non partirà con la squadra per la sfida in Norvegia a causa di un problema fisico.

