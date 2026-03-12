Pomezia la Giunta perde pezzi | si dimette l’assessore all’Ambiente Amelia Paiano

A Pomezia, l’assessore all’Ambiente ha presentato le sue dimissioni, portando a un cambiamento nella composizione della Giunta. La decisione è stata comunicata ufficialmente il 12 marzo 2026, senza ulteriori dettagli sui motivi o sulle conseguenze politiche. La notizia ha suscitato attenzione tra i cittadini e gli altri membri dell’amministrazione locale.

12 marzo 2026 – Un nuovo scossone politico agita Pomezia. L'assessore all'Ambiente, Amelia Paiano, ha rassegnato le proprie dimissioni. A darne notizia è stata la stessa sindaca Veronica Felici con un comunicato stampa diffuso nella giornata di ieri, 11 marzo 2026. Un addio che arriva in un momento delicatissimo per la gestione del ciclo dei rifiuti in città, da tempo al centro di polemiche e scontri politici. Dopo un ringraziamento di rito al lavoro svolto dall'ormai ex assessore, la prima cittadina ha annunciato che "nei prossimi giorni sulle politiche ambientali saranno messe in campo azioni straordinarie ".