Braccio di ferro su Hormuz

Lungo lo Stretto di Hormuz si è verificato un nuovo episodio di tensione tra Iran e Stati Uniti. L’Iran ha deciso di chiudere temporaneamente il passaggio marittimo, affermando che questa misura resterà in vigore fino a quando la guerra non sarà considerata conclusa. La scelta segue recenti dichiarazioni di funzionari iraniani e si inserisce nel quadro delle crescenti tensioni nella regione. La situazione ha attirato l’attenzione internazionale, con preoccupazioni per le conseguenze sul traffico marittimo e sulla stabilità regionale.

Come spesso succede, sembra proprio che il presidente Trump abbia peccato di eccessivo ottimismo. L’Iran ha richiuso lo Stretto di Hormuz, dichiarando che rimarrà in questa condizione "sino alla conclusione definitiva della guerra". Il presidente continua a credere che verrà raggiunto un accordo. In caso contrario, mercoledì riprenderanno i bombardamenti. Ieri – sostiene il sito Axios – ha convocato una riunione nella Situation room proprio per discutere di questo: "Senza una svolta – ha detto – la guerra riprende". Un’eventualità che non sembra preoccupare Mojtaba Khamenei. La Guida Suprema ieri ha diffuso un messaggio per il quale la marina dell’Iran, quella che secondo Trump era stata completamente eliminata, è pronta a infliggere ai nemici "nuove sconfitte".🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Braccio di ferro su Hormuz #PENDOLARIA: SPAGNA, LA CADUTA DI ORBAN E IL RILANCIO SU HORMUZ Notizie correlate Usa-Iran, braccio di ferro nello Stretto di Hormuz. Trump: “Teheran vuole un accordo”(Adnkronos) – Blocco navale con la prospettiva di nuovi negoziati e il rischio di attacchi mirati. Leggi anche: Usa-Iran, è braccio di ferro sullo stretto di Hormuz. Navi americane per un'operazione di sminamento, Teheran smentisce Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Usa-Iran, braccio di ferro nello Stretto di Hormuz. Trump: Teheran vuole un accordo; Il viaggio di Natale di Braccio di Ferro (2004); Come procede il braccio di ferro tra Anthropic e Pentagono; Mondiali di Braccio di ferro: Filippo Capriotti di Colli del Tronto e Marco Fioravanti di Castel di Lama conquistano il bronzo in Bulgaria. Braccio di ferro su HormuzLo Stretto di Hormuz è sotto il controllo dell’Iran – ha ribadito il presidente del Parlamento iraniano, Mohammad Bagher Ghalibaf – e il traffico sarà limitato se gli Stati Uniti non revocheranno il ... quotidiano.net Negoziati a oltranza Usa-Iran, braccio di ferro su Hormuz. Trump: Cina avrà grossi problemi se invia armi a TeheranNegoziati a oltranza tra Usa e Iran a Islamabad. Persiste il clima di sfiducia reciproca e di smentite incrociate, dallo sblocco americano dei beni iraniani al transito di navi da guerra Usa nello str ... firstonline.info Il 13 aprile il palo si era improvvisamente sganciato dal braccio di una gru nel cantiere in cui stava lavorando, nel quartiere Tamburi - facebook.com facebook Il Fatto: Giuseppina Di Foggia vuole 7,3 milioni di buonuscita da Terna prima di andare all’Eni. Il braccio di ferro con il governo x.com