Iran-Usa riparte la guerra | braccio di ferro su Hormuz tra annunci e smentite

Le tensioni tra Iran e Stati Uniti sono tornate a intensificarsi nello Stretto di Hormuz, dove sono stati effettuati colpi da entrambe le parti. La sospensione temporanea dei combattimenti sembra essersi conclusa, e ora si assiste a un aumento delle azioni militari tra i due Paesi, con dichiarazioni contrastanti che alimentano l’incertezza sulla situazione nella regione.

(Adnkronos) – La fragile tregua tra Stati Uniti e Iran spezzata dai colpi sparati da entrambi i Paesi nello Stretto di Hormuz. Manca ancora la conferma ufficiale, ma la guerra tra Washington e Teheran è di fatto ripartita, con la Repubblica islamica ora all'attacco anche dei Paesi vicini, tra droni e missili scagliati contro gli. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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