Il Boxe Maddalonese Team Boxic ha avviato le riprese di un nuovo progetto che racconta storie di boxe, sia dentro che fuori dal ring. La produzione si concentra su testimonianze di pugili e persone coinvolte, offrendo uno sguardo diretto sulla loro esperienza. Le riprese si svolgono in diverse location, con l’obiettivo di catturare momenti autentici e personali legati a questa disciplina. La lavorazione è attualmente in corso e prevede diverse fasi di registrazione.

Tempo di lettura: 2 minuti Nel mondo dello sport, ci sono realtà che vanno ben oltre la semplice competizione. È il caso della Boxe Maddalonese Team Boxic del maestro Clemente Di Crescenzo, punto di riferimento per tanti giovani che cercano riscatto, disciplina e una direzione diversa nella vita. Qui la boxe non è solo allenamento fisico, ma un percorso umano fatto di sacrifici, regole e seconde possibilità. Attivi nel sociale fin dal 2015, la palestra guidata da Di Crescenzo ha deciso da subito di offrire gratuitamente sessioni di allenamento ai ragazzi, per toglierli dalla strada. Per il suo impegno ha ricevuto allo Stadio Diego Armando Maradona un premio importante: una medaglia d’oro da parte dell’ex presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte e del Coni.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Boxe Maddalonese Team Boxic, ciak si gira: “Ho visto un sogno”, storie vere fuori e dentro il ring

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