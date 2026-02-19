Il progetto Giffoni School Experience 5 arriva a Melzo, coinvolgendo oltre 850 studenti di cinque scuole diverse. La causa è la volontà di far scoprire ai giovani i segreti del cinema attraverso una settimana di attività pratiche e laboratori. Il team di tutor e docenti provenienti da Giffoni guiderà gli studenti tra riprese, sceneggiature e tecniche di regia. L’iniziativa, in programma dal 2 al 6 marzo, rappresenta l’unica tappa lombarda di un tour che si sposterà in altre sette regioni italiane.

Cinque istituti scolastici e oltre 850 studenti coinvolti, un team di tutor e docenti in arrivo da Giffoni, al via il 2 marzo una straordinaria full immersion nel mondo e nei segreti del cinema: approda a Melzo, dal 2 al 6 marzo, l’unica tappa lombarda di Giffoni School Experience 5, progetto cinematografico itinerante rivolto alle scuole e "in tour" in sette regioni, promosso dai Ministeri della Cultura e dell’Istruzione e merito nell’ambito del Piano nazionale Cinema e Immagini per la Scuola. L’evento melzese è in collaborazione con comune e cinema Arcadia, pronto a diventare, per una settimana, aula diffusa e laboratorio cinematografico. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Ciak, si gira con il Giffoni e 850 studenti

Si gira il ‘Malloppo’ a Ferrara. Con Diego Abatantuono è tutto un film: i luoghi dei ciakA Ferrara si gira il nuovo film ‘Malloppo’ con Diego Abatantuono.

Ciak si gira! …Cinema’: il grande schermo rivive all’OFF/OFF TheatreL’OFFOFF Theatre ospita “Ciak si gira! …Cinema”, un evento che unisce musica e teatro per celebrare le colonne sonore più famose del cinema e della fiction.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.