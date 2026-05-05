Boxe a Collemarino | 10 match e festa per i 20 anni della Dorica

A Collemarino si è svolta una serata di boxe che ha visto disputarsi dieci incontri, in occasione dei vent’anni della società locale. Tra le sfide più accese, si sono affrontati Karimi e Rosicarello, con quest’ultimo che si è aggiudicato il match più combattuto della serata. Inoltre, si è concluso il confronto tra Gioacchini e Abazi, lasciando spazio a un pubblico molto coinvolto.

? Cosa scoprirai Chi ha vinto il match più combattuto tra Karimi e Rosicarello?. Come si è concluso il duello tra Gioacchini e Abazi?. Quali giovani talenti hanno dominato le categorie Under 15 e 17?. Perché la targa a Adelchi Tonucci segna un momento storico?.? In Breve Adelchi Tonucci riceve targa commemorativa per la fondazione della società Pugilistica Dorica.. Alì Karimi batte Andrea Rosicarello e Thomas Bruno vince contro Giacomo Grimaldi.. Leonardo Gioacchini e Ernis Abazi sanciscono il pareggio nel match kg 65.. Ludovica Marini supera Eva Lolli mentre Zaccari e Fiordelmondo ottengono la vittoria.. Al Palabrasili di Collemarino, la Pugilistica Dorica ha celebrato i suoi primi 20 anni di attività con una riunione di boxe che ha dieci incontri disputati davanti a un pubblico numeroso.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Boxe a Collemarino: 10 match e festa per i 20 anni della Dorica Notizie correlate Ancona si accende sul ring: 14 match per i 20 anni della Dorica? Cosa sapere Il PalaBrasili di Ancona ospita 14 match il 3 maggio per la Pugilistica Dorica. I 20 anni della Pugilistica dorica festeggiati sul ring: qualità sul quadrato e partecipazione del pubblico nella riunione del PalaBrasiliANCONA - Successo tecnico e agonistico della riunione di boxe siglata dalla Pugilistica Dorica al Palabrasili di Collemarino.