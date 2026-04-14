Dopo dieci mesi di chiusura, la chiesa di San Cassiano a Vico riapre al pubblico. La restaurata struttura si presenta con un aspetto rinnovato, pronto ad accogliere di nuovo i visitatori. La chiesa, nota per la sua architettura e i dettagli artistici, torna accessibile dopo un intervento di recupero e manutenzione. La riapertura è stata annunciata dalle autorità locali, che hanno seguito i lavori di restauro.

La svolta è arrivata. Dopo dieci mesi di chiusura, la chiesa di San Cassiano a Vico ritrova tutta la sua bellezza e torna ad accogliere la comunità parrocchiale che domenica ha celebrato questo importante traguardo con una messa e un momento di festa a cui ha partecipato anche l’arcivescovo di Lucca Paolo Giulietti. Tra i presenti anche Luca Marchi, in rappresentanza della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca. Iniziati nell’estate del 2025, i lavori hanno riguardato per prima cosa il rifacimento della parte nord del tetto della chiesa, che rischiava di collassare a causa del deterioramento delle travi di appoggio. In autunno poi è iniziato il lavoro di restauro della navata che ha riportato all’antico splendore i decori pittorici del noto artista lucchese Michele Marcucci e gli stucchi settecenteschi.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La chiesa di San Cassiano più bella di prima

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