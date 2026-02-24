premio sarzanini 2026 saviano e cassiano tra i vincitori

Roberto Saviano e Cassiano tra i vincitori del Premio Sarzanini 2026, assegnato per il loro impegno nel giornalismo investigativo. La cerimonia si terrà il 18 marzo alle 17.30 alla Casa del Cinema di Roma, dove verranno premiati per aver portato alla luce storie importanti legate alla criminalità organizzata. La scelta di questa data coincide con l’anniversario della nascita di Mario Sarzanini, ricordato per il suo lavoro di approfondimento.

AGI - Si svolgerà il 18 marzo 2026, alle ore 17.30, presso la Casa del Cinema di Roma la quinta edizione del Premio Giornalistico Mario Sarzanini dedicato alla memoria del decano della cronaca giudiziaria scomparso nel 2021. La giuria, presieduta da Andrea Balzanetti e composta da Massimo Martinelli, Guido D'Ubaldo, Andrea Cappelli, Davide Desario, Andrea Pucci, Emma D'Aquino, Luigi Contu e Flavio Natalia, ha scelto i vincitori delle diverse categorie: Web, Roberto Saviano; Radio, Giorgio Zanchini; TV, Veronica Fernandes; Quotidiani, Niccolò Zancan; Agenzie, Assunta Cassiano; Podcast, Malcom Pagani; Uffici Stampa, Medici Senza Frontiere. 🔗 Leggi su Agi.it

