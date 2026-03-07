Alessandro Cattelan offeso da Antonella Clerici | il botta e risposta

"Bisogna sporcarsi di sugo", sostiene Antonella Clerici su X e Alessandro Cattelan esegue letteralmente, risentito dalla sua frase “Bisogna macchiarsi di sugo“, è questa la frase celebre di Antonella Clerici, ritenendo che i conduttori che stanno emergendo hanno bisogno di “sporcarsi” per fare gavetta e riuscire a raggiungere posti lavorativi importanti. Secondo lei ciò è stato fatto da Gianluca Gazzoli – che ha condotto Sanremo giovani- e da Stefano De Martino, futuro conduttore di Sanremo. Ma sembra che lo stesso non sia stato fatto da Alessandro Cattelan che, forse proprio per questo motivo, ha perso l’impiego in Rai e i grandi progetti che c’erano in serbo per lui. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Antonella Clerici e Alessandro Cattelan, scintille social su Sanremo e De MartinoSanremo 2027 a De Martino, sul web il caso Clerici–Cattelan L’assegnazione della conduzione del Festival di Sanremo 2027 a Stefano De Martino, decisa ... assodigitale.it

Alessandro Cattelan, arriva la risposta (irriverente) ad Antonella Clerici: Mi sono macchiato di sugo! Ah no è soiaTra frecciatine, video virali e retroscena Rai, il botta e risposta sul sapersi sporcare di sugo riaccende il dibattito sul consiglio della regina della Rai. libero.it