Antonella Clerici lancia una frecciatina a Cattelan lui risponde e il web si spacca | il botta e risposta

Negli ultimi giorni nel mondo della televisione si è acceso uno scambio a distanza tra Antonella Clerici e Alessandro Cattelan. La conduttrice ha lanciato una frecciatina rivolta a Cattelan, che ha risposto prontamente, scatenando reazioni contrastanti sui social media. La discussione ha attirato l’attenzione di molti spettatori e appassionati del settore televisivo, che hanno seguito con interesse il botta e risposta.

Negli ultimi giorni nel mondo della televisione si è acceso un piccolo scambio a distanza tra Antonella Clerici e Alessandro Cattelan. Tutto ruota attorno a una metafora che la conduttrice utilizza spesso quando parla di televisione popolare: quella del "sugo". Secondo Clerici, per entrare davvero in sintonia con il pubblico della tv generalista bisogna essere spontanei, vicini alla gente e pronti anche a perdere un po' di formalità. Un concetto che negli anni ha citato più volte e che, di recente, è tornato al centro della discussione proprio con riferimento a Cattelan. "Bisogna sporcarsi di sugo", sostiene Antonella Clerici su X e Alessandro Cattelan esegue letteralmente, risentito dalla sua frase. Durante È sempre mezzogiorno, Antonella Clerici lancia una stoccata in diretta contro chi pensa che basti la popolarità sui social per fare televisione. Antonella Clerici in trasmissione: "per essere nazionalpopolari bisogna sapere di sugo, altrimenti si rimane dei fighetti". Pochi giorni dopo Alessandro Cattelan pubblica un post scrivendo "wooh mi sono sporcato di sugo! Ah no, è soia… niente"