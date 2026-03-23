Sicurezza stradale Euro Ncap accende i riflettori sul rischio dooring

(Adnkronos) – L’apertura improvvisa delle portiere, nota come “dooring”, entra ufficialmente tra i parametri di valutazione della sicurezza automobilistica. Euro Ncap ha infatti introdotto dei nuovi test dedicati ai sistemi di assistenza quando si esce dal veicolo, spingendo le Case automobilistiche a sviluppare dei sistemi ADAS sempre più evoluti per proteggere soprattutto i ciclisti e i motociclisti che spesso viaggiano vicino alle vetture parcheggiate nel traffico cittadino. I protocolli esistono già dal 2023 e prevedono verifiche specifiche per rilevare un ciclista o motociclista in avvicinamento mentre l’auto è ferma. In particolare, il sistema avvisa l’utente che sopraggiunge qualcosa a circa 15 kmh e attiva un avviso tempestivo per evitare l’apertura della portiera in condizioni di pericolo. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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