Necessario un restauro | il Lions accende i riflettori sul dipinto dell' artista rinascimentale Francesco Menzocchi

Il Lions Club Forlì Giovanni de’ Medici ha annunciato la necessità di un restauro per un dipinto dell’artista rinascimentale Francesco Menzocchi. L’opera, che fa parte del patrimonio culturale della città, è stata al centro di un progetto di valorizzazione promosso dall’associazione. La decisione di intervenire mira a preservare e recuperare un importante esempio artistico della storia locale.

Forlì riscopre una parte importante della propria storia artistica grazie a un nuovo progetto di valorizzazione culturale promosso dal Lions Club Forlì Giovanni de’ Medici. L’iniziativa, avviata nel 2024, nasce con l’obiettivo di riportare all’attenzione della città una significativa opera del pittore rinascimentale forlivese Francesco Menzocchi (1502-1574): il dipinto Gesù crocifisso fra santi e angeli, conservato nella chiesa di San Biagio. L’opera, una tavola cinquecentesca oggi collocata nella quarta cappella a destra della chiesa di San Biagio, proviene dalla precedente chiesa quattrocentesca distrutta dal bombardamento aereo del 10 dicembre 1944. 🔗 Leggi su Forlitoday.it Articoli correlati Leggi anche: Il tesoro nella chiesa di Nicola. Patto tra Lions di Luni e Massa per il restauro dell’affresco Leggi anche: Venerdì si accende il De Micheli. Sale sul palco l’artista Morgan