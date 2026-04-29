Il nuovo cda di Atm Zorzan è ancora amministratore delegato Confermato nonostante le polemiche l' ingresso di Malangone

Da milanotoday.it 29 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il nuovo consiglio di amministrazione di Atm è stato nominato e rimarrà in carica fino all’approvazione del bilancio del 2028. Zorzan è ancora alla guida come amministratore delegato, nonostante le polemiche emerse in questi mesi. È stato confermato anche l’ingresso di Malangone nel consiglio, che ha ottenuto il via libera senza modifiche rispetto alle prime proposte. La composizione del Cda è ora definitiva.

Atm ha il nuovo consiglio d'amministrazione: resterà in carica fino all'approvazione del bilancio d'esercizio del 2028. Nessuna sorpresa, nonostante le polemiche dei giorni scorsi: Christian Malangone, direttore generale del Comune di Milano e braccio destro di Beppe Sala dai tempi di Expo, entra.🔗 Leggi su Milanotoday.it

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