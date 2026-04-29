Il nuovo cda di Atm Zorzan è ancora amministratore delegato Confermato nonostante le polemiche l' ingresso di Malangone

Il nuovo consiglio di amministrazione di Atm è stato nominato e rimarrà in carica fino all’approvazione del bilancio del 2028. Zorzan è ancora alla guida come amministratore delegato, nonostante le polemiche emerse in questi mesi. È stato confermato anche l’ingresso di Malangone nel consiglio, che ha ottenuto il via libera senza modifiche rispetto alle prime proposte. La composizione del Cda è ora definitiva.

Atm ha il nuovo consiglio d'amministrazione: resterà in carica fino all'approvazione del bilancio d'esercizio del 2028. Nessuna sorpresa, nonostante le polemiche dei giorni scorsi: Christian Malangone, direttore generale del Comune di Milano e braccio destro di Beppe Sala dai tempi di Expo, entra.🔗 Leggi su Milanotoday.it Notizie correlate Ecco il nuovo Cda di Atm: Zorzan confermato ad, Baccelli nuovo presidente. C’è anche MalangoneMilano, 29 aprile 2026 – Si è svolta ieri in serata l'Assemblea degli Azionisti di Atm SpA, alla presenza del socio unico Comune di Milano,... Nuovo amministratore delegato di Atm: Christian Malangone in poleMilano – Christian Malangone, attuale direttore generale del Comune di Milano, sarebbe in pole per diventare il nuovo amministratore delegato di Atm. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Atm, verso il rinnovo del Cda: Malagone e Marinali tra i nomi in evidenza; Nomine Atm, il caso Malangone accende la commissione: è indagato per San Siro e urbanistica; Milano, Sala verso le nomine del cda di Atm. L'ad Zorzan verso la conferma, Baccelli presidente. Dubbi dei consiglieri sulla candidatura di Malangone; Atm, polemica a Palazzo Marino. Critiche bipartisan sulle nomine: No a Malangone e Oppio nel cda. Ecco il nuovo Cda di Atm: Zorzan confermato ad, Baccelli nuovo presidente. C’è anche MalangoneA completare il Board dell’azienda di trasporti milanese Alessandra Oppio, Pietro Galli. Barbara Marinali e Alessia Maria Mosca ... ilgiorno.it ATM: nominato nuovo CdA. Baccelli presidente e Zorzan confermato AD(FERPRESS) – Milano, 29 APR – Si è svolta ieri in serata l’Assemblea degli Azionisti di Atm SpA, alla presenza del socio unico Comune di Milano, rappresentato dal Direttore Area Governance Enti Partec ... ferpress.it Quattro dipendenti ATM hanno firmato ieri mattina il contratto di locazione per i primi 4 dei 30 alloggi pubblici comunali che ATM, tramite la Fondazione ATM, ha già completato di ristrutturare #Milano #Atm x.com Con il progetto per dare una casa abbordabile ai dipendenti di Atm - facebook.com facebook