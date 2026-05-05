Borgo Molara | ripristinata la cabina ma restano i guasti alle lampade

A Borgo Molara è stata ripristinata la cabina elettrica, anche se ancora persistono problemi alle lampade del quartiere. I tecnici stanno cercando di riparare le lampade, anche se queste non sono più in produzione. Sono in corso nuovi test lungo alcune strade di Borgo Molara per verificare lo stato dell’impianto e individuare eventuali soluzioni. La situazione resta sotto osservazione.

? Cosa scoprirai Come faranno i tecnici a riparare lampade non più prodotte?. Quali strade di Borgo Molara sono coinvolte nei nuovi test?. Perché i nuovi componenti potrebbero non funzionare con i vecchi impianti?. Chi dovrà pagare per la sostituzione totale dei sistemi obsoleti?.? In Breve Lampade ai vapori di mercurio da 125 watt fuori produzione dal 2015.. Test tecnologici in via Aquino Molara, via Dirillo e piazzetta Case Galati.. Infrastrutture di Borgo Molara obsolete dopo cinquant'anni di esercizio ininterrotto.. Consigliere comunale Salvatore Imperiale ha segnalato i problemi di gestione impianti.. Venerdì 1° maggio, gli operatori di Amg Energia hanno ripristinato la funzionalità della cabina di Borgo Molara dopo un’interruzione del servizio che ha colpito il quartiere.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Borgo Molara: ripristinata la cabina, ma restano i guasti alle lampade Notizie correlate Amg, riattivata la cabina Borgo Molara: "Criticità riconducibili a guasti delle lampade ai vapori di mercurio"Impianti di illuminazione vetusti, che hanno terminato la “vita tecnica utile”, ma che sono soprattutto equipaggiati con materiali, come le lampade... Leggi anche: Borgo Molara, via alla sostituzione delle lampade: dopo anni torna la luce