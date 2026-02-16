Borgo Molara via alla sostituzione delle lampade | dopo anni torna la luce

A Borgo Molara, le vecchie lampade sono state sostituite per risolvere i problemi di illuminazione che duravano da anni. La causa è il degrado delle lampade esistenti, ormai vecchie e spesso guaste, che lasciavano il quartiere al buio durante le sere. Questa mattina, le nuove luci sono state accese, portando di nuovo luce in alcune strade principali e nelle piazzette del quartiere.

Lo annuncia Salvatore Imperiale, consigliere comunale Dc. Le operazioni sono partite oggi “Dopo anni di criticità legate all’illuminazione pubblica nel quartiere Borgo Molara, prende finalmente avvio l’intervento di sostituzione delle lampade”. Lo annuncia Salvatore Imperiale, consigliere comunale Dc. “Il precedente potenziamento della cabina Enel non aveva determinato i miglioramenti attesi, in quanto le problematiche erano riconducibili principalmente al deterioramento dell’impianto e al malfunzionamento di numerosi punti luce - aggiunge Impediale -. A seguito di un’interlocuzione costante con l’assessorato ai Lavori pubblici e con Amg Energia, e dopo diversi sopralluoghi effettuati nell’ultimo mese insieme ai tecnici per verificare direttamente lo stato dei luoghi, nella giornata di oggi Amg ha avviato le operazioni di sostituzione delle lampade”.🔗 Leggi su Palermotoday.it Aquileia, dopo più di 60 anni torna alla luce il mosaico del "tappeto fiorito" San Giorgio la Molara, randagismo e responsabilità istituzionali: interrogazione per fare piena luce sulla vicenda A San Giorgio la Molara si apre un dibattito sul randagismo e le responsabilità delle istituzioni, con un'interrogazione volta a fare chiarezza sulla vicenda. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Al via la sostituzione delle lampade a Borgo Molara: intervento atteso da anniL’intervento dovrebbe concludersi nei prossimi giorni PALERMO, 16 febbraio – Partono i lavori di sostituzione delle lampade dell’illuminazione pubblica ne ... monrealenews.it Palermo, Borgo Molara. Da bene confiscato alla mafia a giardino di comunitàNel 1996, Bernardo Brusca era riuscito a sfuggire dalla Villa di Borgo Molara nonostante gli agenti della Dia avessero circondato ogni strada di accesso e di uscita, un dedalo di stradine a muri ... vita.it OGGI SUL GIORNALE DI SICILIA IN CRONACA PROSEGUE L’iNCHIESTA SULLE PERIFERIE URBANE CON Pagliarelli e Borgo Molara!(cliccare due volte e ingrandire,così sarà’ leggibile,Grazie) - facebook.com facebook