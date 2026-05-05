Borgetto una Tv privata nella villa confiscata | revocata la concessione a Pino Maniaci

Da palermotoday.it 5 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Borgetto, una televisione privata gestita da Pino Maniaci ha perso l’uso di una villa confiscata alla mafia, situata lungo la strada tra Partinico e Montelepre. La concessione precedente era stata attribuita a Telejato, la tv di Maniaci, ma ora questa è stata revocata. La decisione riguarda il ritiro dell’assegnazione dell’immobile, che era stato confiscato per motivi legati alla criminalità organizzata.

Revocata a Telejato di Pino Maniaci l'assegnazione della villa della legalità confiscata alla mafia e che si trova lungo la strada provinciale tra Partinico e Montelepre. La segreteria generale del Comune di Borgetto, come si legge su Ansa.it, ha rigettato le controdeduzioni dell'associazione.🔗 Leggi su Palermotoday.it

Notizie correlate

Leggi anche: Centro giovanile per l’arte e la cultura nella villa confiscata al boss dei Casalesi

Informazione e formazione, in una villa confiscata alla mafia apre il nuovo Centro Europe DirectGestito da InformaGiovani Ets per il periodo 2026/2030, sarà in collaborazione con una rete di enti pubblici e soggetti del privato sociale Uno...

Contenuti di approfondimento

Borgetto, revocata la concessione a Pino Maniaci di una villa confiscata alla mafiaBORGETTO (PALERMO) – La segreteria generale del comune di Borgetto (Palermo) ha rigettato le controdeduzioni dell’associazione Telejato che erano state richieste dopo l’avvio del procedimento di revoc ... livesicilia.it

pino maniaci borgetto una tv privataBorgetto, caso Pino Maniaci: revocata la concessione della villa confiscata alla mafiaA Borgetto, nei pressi di Palermo, la segreteria generale del comune ha rigettato le ... msn.com

Cerca notizie e video sullo stesso argomento.