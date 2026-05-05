Borgetto una Tv privata nella villa confiscata | revocata la concessione a Pino Maniaci

A Borgetto, una televisione privata gestita da Pino Maniaci ha perso l’uso di una villa confiscata alla mafia, situata lungo la strada tra Partinico e Montelepre. La concessione precedente era stata attribuita a Telejato, la tv di Maniaci, ma ora questa è stata revocata. La decisione riguarda il ritiro dell’assegnazione dell’immobile, che era stato confiscato per motivi legati alla criminalità organizzata.