Borgetto una Tv privata nella villa confiscata | revocata la concessione a Pino Maniaci
A Borgetto, una televisione privata gestita da Pino Maniaci ha perso l’uso di una villa confiscata alla mafia, situata lungo la strada tra Partinico e Montelepre. La concessione precedente era stata attribuita a Telejato, la tv di Maniaci, ma ora questa è stata revocata. La decisione riguarda il ritiro dell’assegnazione dell’immobile, che era stato confiscato per motivi legati alla criminalità organizzata.
Revocata a Telejato di Pino Maniaci l'assegnazione della villa della legalità confiscata alla mafia e che si trova lungo la strada provinciale tra Partinico e Montelepre. La segreteria generale del Comune di Borgetto, come si legge su Ansa.it, ha rigettato le controdeduzioni dell'associazione.🔗 Leggi su Palermotoday.it
Notizie correlate
Leggi anche: Centro giovanile per l’arte e la cultura nella villa confiscata al boss dei Casalesi
Informazione e formazione, in una villa confiscata alla mafia apre il nuovo Centro Europe DirectGestito da InformaGiovani Ets per il periodo 2026/2030, sarà in collaborazione con una rete di enti pubblici e soggetti del privato sociale Uno...
Contenuti di approfondimento
Borgetto, revocata la concessione a Pino Maniaci di una villa confiscata alla mafiaBORGETTO (PALERMO) – La segreteria generale del comune di Borgetto (Palermo) ha rigettato le controdeduzioni dell’associazione Telejato che erano state richieste dopo l’avvio del procedimento di revoc ... livesicilia.it
Borgetto, caso Pino Maniaci: revocata la concessione della villa confiscata alla mafiaA Borgetto, nei pressi di Palermo, la segreteria generale del comune ha rigettato le ... msn.com