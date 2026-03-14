Informazione e formazione in una villa confiscata alla mafia apre il nuovo Centro Europe Direct

In una villa confiscata alla mafia e ora di proprietà comunale, viene inaugurato il nuovo Centro Europe Direct. Lo sportello offrirà ai cittadini informazioni sui programmi e le politiche della Commissione Europea, facilitando l’accesso ai servizi e alle iniziative dell’Unione. L’apertura rappresenta un punto di riferimento per chi desidera conoscere meglio le attività delle istituzioni europee nel territorio.

Gestito da InformaGiovani Ets per il periodo 20262030, sarà in collaborazione con una rete di enti pubblici e soggetti del privato sociale Uno sportello informativo sull’attività, i programmi e le politiche della Commissione Europea e per le istituzioni continentali ai cittadini sorgerà in una villa confiscata alla mafia, oggi di proprietà del Comune di Palermo. E’ il nuovo Centro Europe Direct del capoluogo siciliano, gestito da InformaGiovani Ets per il periodo 20262030 in collaborazione con una rete di enti pubblici e soggetti del privato sociale. Europe Direct è la rete ufficiale di informazione della Commissione Europea, in collaborazione con il Parlamento Europeo e le rispettive rappresentanze nazionali. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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