In provincia di Caserta, Agrorinasce ha aperto un centro giovanile dedicato all’arte e alla cultura all’interno di una villa confiscata a un esponente del clan dei Casalesi. L’inaugurazione avviene nei primi giorni di primavera e fa parte di un progetto più ampio che prevede l’apertura di altre strutture sociali su beni sottratti alla criminalità organizzata.

I lavori ultimati da Agrorinasce con fondi del Ministero dell'Interno. Il bene assegnato all'associazione Work in Progress Appuntamento venerdì 27 marzo alle 17,30 in via Caterino a San Cipriano d'Aversa, dove apre il Centro di aggregazione giovanile per l’arte e la cultura (ex Mediatecae Ludoteca), realizzato con finanziamento del Ministero dell’Interno - Commissario Straordinario per il recupero e la rifunzionalizzazione di beni confiscati alla criminalità organizzata, per un importo di quasi 700mila euro (678.238,11 euro). La villa, confiscata al camorrista Stefano Reccia, sorge su di un’area di 850 metri quadrati circa, ed è costruita su tre livelli ed è localizzata in pieno centro cittadino accanto all’Istituto Comprensivo di San Cipriano d’Aversa ‘Mattia De Mare’. 🔗 Leggi su Casertanews.it

© Casertanews.it - Centro giovanile per l’arte e la cultura nella villa confiscata al boss dei Casalesi

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