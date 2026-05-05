Bordighera | rassegna per celebrare il decennio di Libereso Guglielmi

A Bordighera si svolge una rassegna dedicata al decennio di Libereso Guglielmi, nota figura nel campo del giardinaggio e della botanica. L’evento intende esplorare aspetti legati alla cucina con erbacce di campagna e presenta anche i figli del giardiniere, che porteranno con sé il diario del padre. La manifestazione si propone di mettere in luce il suo lavoro e il suo rapporto con la natura, attraverso incontri e presentazioni pubbliche.

? Cosa scoprirai Come si può cucinare con le erbacce dei prati?. Chi sono i figli del giardiniere che porteranno il suo diario?. Cosa significa creare un giardino basato sull'anarchia naturale?. Perché la biodiversità di Bordighera dipende dalla cultura botanica?.? In Breve Claudio Porchia guida l'incontro sulla sostenibilità alimentare il 13 maggio alle 18.00.. Mostra documentaria con i figli Tanya e Barry Guglielmi il 4 giugno alle 17.30.. Diego Lupano e Marco Damele coordinano il laboratorio botanico l'11 giugno alle 18.30.. Iniziativa presso la Biblioteca Civica di Bordighera per promuovere la biodiversità locale.. Bordighera celebra il decennale della scomparsa di Libereso Guglielmi con una rassegna dedicata alla botanica e alla letteratura presso la Biblioteca Civica locale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Bordighera: rassegna per celebrare il decennio di Libereso Guglielmi Notizie correlate Decennio di passione: il tecnico che ha reso grande SanremoDietro le quinte di Sanremo: la storia di un tecnico che ha fatto la storia Domani, 25 febbraio 2026, ricorrerà un decennio dalla prima volta che... Prato, Banchelli sfida il decennio di crisi: serve un cambio radicaleIl centrodestra lancia la sfida per il futuro di Prato con la presentazione ufficiale di Gianluca Banchelli, candidato sindaco che punta a...