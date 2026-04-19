Prato Banchelli sfida il decennio di crisi | serve un cambio radicale
A Prato il centrodestra ha presentato ufficialmente il candidato sindaco, Gianluca Banchelli, che si propone di cambiare la direzione amministrativa della città. La candidatura arriva in un momento in cui la città affronta un decennio di difficoltà nella gestione pubblica. Banchelli si propone come figura per rilanciare l’azione amministrativa e interrompere l’andamento negativo degli ultimi anni.
Il centrodestra lancia la sfida per il futuro di Prato con la presentazione ufficiale di Gianluca Banchelli, candidato sindaco che punta a interrompere un ciclo decennale di gestione amministrativa. Durante la conferenza stampa tenutasi sabato, il manager ha tracciato un quadro di profonda crisi per la città, definendola ferma e priva di prospettive a causa delle scelte politiche degli ultimi dieci anni, culminate con la recente gestione commissariale. L'appuntamento elettorale, fissato per i gi .🔗 Leggi su Ameve.eu
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