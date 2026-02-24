Decennio di passione | il tecnico che ha reso grande Sanremo

Mauro Tedesco, originario di Aprigliano, ha iniziato a lavorare dietro le quinte di Sanremo dieci anni fa, spinto dalla passione per la musica e il ritmo. La sua presenza ha contribuito a migliorare la qualità tecnica delle esibizioni, influenzando il modo in cui il festival si presenta al pubblico. Ogni anno, Tedesco si impegna a perfezionare ogni dettaglio che rende possibile lo spettacolo. La sua esperienza rimane un punto di riferimento nel settore.

Dietro le quinte di Sanremo: la storia di un tecnico che ha fatto la storia. Domani, 25 febbraio 2026, ricorrerà un decennio dalla prima volta che Mauro Tedesco, originario di Aprigliano, mise piede dietro le quinte del Festival di Sanremo. Non come artista, ma come tecnico audio della RAI, un ruolo spesso invisibile ma fondamentale per la riuscita dello spettacolo. La sua carriera, iniziata nel 2016, lo ha lavorare ininterrottamente per dieci anni in uno degli eventi televisivi più seguiti d'Italia. Il sindaco di Aprigliano, Alessandro Porco, ha voluto sottolineare l'importanza di questo traguardo non solo per la carriera di Tedesco, ma anche come esempio per la comunità.