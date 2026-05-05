Le nuove soglie ISEE stabilite per il bonus sport coinvolgono i giovani che desiderano accedere a questo contributo, con criteri aggiornati rispetto alle precedenti normative. Se le domande presentate superano il budget stanziato, gli importi erogati subiranno delle riduzioni. L’opposizione critica le modifiche, evidenziando possibili ripercussioni per le famiglie interessate. I dettagli sui criteri e le variazioni degli importi sono stati comunicati nelle ultime settimane.

? Cosa scoprirai Quali sono le nuove soglie ISEE per accedere al contributo?. Come cambieranno gli importi se le domande superano il budget?. Perché l'opposizione critica la gestione delle risorse del Comune?. Chi riceverà i rimborsi nonostante la stagione sportiva sia iniziata?.? In Breve Rimborsi previsti in tre fasce da 200, 150 o 100 euro per beneficiario.. Daniela Caminotto critica riduzione proporzionale importi se domande superano fondi stanziati.. Requisito minimo di cinque mesi di attività sportiva per accedere al contributo.. Delibera approvata il 5 maggio 2026 con otto voti favorevoli e quattro astensioni.. Il Consiglio comunale ha approvato martedì 05 maggio 2026 le nuove regole per il bonus sport, estendendo l’accesso ai contributi a un numero maggiore di giovani residenti.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bonus sport: nuovi criteri ISEE per i giovani, l’opposizione critica

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