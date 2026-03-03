Con i nuovi criteri di indennizzo, i bonus pendolari sono diminuiti del 60% a causa della maggiore tolleranza sui ritardi. Prima si consideravano ritardi di cinque minuti, ora si può arrivare fino a quindici minuti senza perdere il diritto al rimborso. Nel 2025, sulle otto linee bergamasche, i rimborsi sono stati concessi solo in 10 casi, contro i 25 dell’anno precedente.

TRENI. Prima la tolleranza sul rispetto degli orari di arrivo era di cinque minuti, ora di quindici. Nel 2025 sulle 8 linee «bergamasche» il ristoro è scattato solo 10 volte, contro le 25 del 2024. Pochi bonus, buone performance? Dovrebbe essere questa, in teoria, la spiegazione alla base del crollo degli indennizzi in favore dei pendolari delle linee bergamasche, anche se l’esperienza quotidiana racconta di criticità ricorrenti. Eppure, numeri alla mano, nel 2025 i «bonus pendolari» – i ristori mensili riconosciuti da Trenord quando i disservizi superano una determinata soglia – sono stati distillati col contagocce: per le 8 direttrici che interessano la provincia di Bergamo, gli indennizzi mensili sono stati in tutto 10. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Bonus pendolari, con i nuovi criteri indennizzi per i ritardi calati del 60%

