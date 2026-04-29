La regione Sicilia ha annunciato un investimento di 22 milioni di euro destinati all'acquisto di libri scolastici per l'anno 20252026. La soglia Isee, usata per determinare i beneficiari, è stata innalzata a 13.000 euro, permettendo a un numero maggiore di famiglie di accedere ai bonus scuola. La misura mira a sostenere le spese legate all'istruzione nelle scuole dell'isola.

? Cosa sapere La Regione Sicilia stanzia 22 milioni di euro per i libri scolastici 20252026.. La soglia Isee sale a 13 mila euro per ampliare i beneficiari in Sicilia.. La Regione siciliana stanzia oltre 22 milioni di euro per il diritto allo studio, innalzando la soglia Isee a 13 mila euro per garantire i libri di testo alle famiglie con redditi bassi nel prossimo anno scolastico 20252026. Il piano di riparto delle risorse, approvato dall’assessorato all’Istruzione e formazione professionale, mira a sostenere concretamente le famiglie dell’isola attraverso la fornitura gratuita o semigratuita dei volumi scolastici. Mimmo Turano ha spiegato che l’obiettivo è ampliare la platea dei beneficiari rispetto al passato, intervenendo dove il bisogno economico è più pressante.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sicilia, più fondi per i libri: Isee a 13mila e nuovi bonus scuola

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