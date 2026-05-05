Bonus cibo sano | lo studio Duke mostra che il denaro non basta

Uno studio condotto presso l'università Duke ha evidenziato che elargire 80 dollari al mese come bonus per cibo sano non è sufficiente a modificare le abitudini alimentari delle persone. La ricerca ha analizzato le ragioni per cui il cibo spazzatura riesce a prevalere rispetto agli incentivi economici, nonostante la disponibilità di risorse aggiuntive. I risultati mostrano che le preferenze alimentari e le scelte quotidiane sono influenzate da fattori oltre al solo aspetto economico.

? Cosa scoprirai Perché 80 dollari al mese non bastano a cambiare le abitudini?. Come fa il junk food a vincere contro gli incentivi economici?. Quali fattori oltre il portafoglio influenzano le nostre scelte alimentari?. Cosa può sostituire i coupon per combattere l'obesità sistemica?.? In Breve Solo il 30 per cento dei pazienti ha utilizzato l'intero bonus mensile.. L'incentivo economico erogato ai soggetti coinvolti nello studio era di 80 dollari.. La giornalista Tamar Haspel analizza il legame tra povertà e cattiva alimentazione.. Il fallimento dei coupon suggerisce nuove politiche di educazione alimentare pubblica.. Solo il 30 per cento dei pazienti con diabete di tipo 2 in condizioni di vulnerabilità economica ha utilizzato l’intero bonus di 80 dollari mensili destinato a frutta e verdura secondo uno studio della Duke University.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Bonus cibo sano: lo studio Duke mostra che il denaro non basta The Wrong Letter | Classic Mystery Audiobook by Walter S. Masterman Notizie correlate L’oggetto più sporco che si usa preparando il cibo non è il tagliere (lo rivela uno studio americano)Quando si parla di igiene in oggetti sporchi in cucina, il pensiero corre subito ai taglieri, alle spugne o al lavello. Leggi anche: Camminare per 10.000 passi non basta: lo studio che cambia tutto, conta quanto cammini davvero