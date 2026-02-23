L’oggetto più sporco che si usa preparando il cibo non è il tagliere lo rivela uno studio americano

Uno studio americano ha scoperto che il pezzo più sporco usato in cucina non è il tagliere, ma la spugna. La causa sono le frequenti manipolazioni e il contatto con acqua e cibo crudo. La spugna raccoglie batteri e residui alimentari molto più di quanto si pensi. Questo dettaglio spinge a riflettere sulle pratiche di igiene quotidiane in cucina. La questione riguarda molte famiglie che non cambiano regolarmente gli strumenti di pulizia.

Quando si parla di igiene in oggetti sporchi in cucina, il pensiero corre subito ai taglieri, alle spugne o al lavello. Eppure una recente ricerca americana ha rivelato un risultato inaspettato: l’oggetto che accumula più germi durante la preparazione dei pasti è un altro, molto più insospettabile e presente praticamente in ogni cucina italiana. Lo studio, commissionato dal Food Safety and Inspection Service del Dipartimento dell’Agricoltura degli Stati Uniti, ha analizzato il fenomeno della contaminazione incrociata chiedendo a un gruppo di partecipanti di preparare un hamburger di tacchino accompagnato da un’insalata. 🔗 Leggi su Cultweb.it

