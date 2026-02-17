Cremona Il BonTà & Gusto Divino celebra la tradizione della cucina italiana

Il BonTà & Gusto Divino a Cremona ha aperto i battenti il 17 febbraio 2026, attirando appassionati di cucina con un evento dedicato alle tradizioni italiane. La manifestazione mette in mostra prodotti locali di alta qualità e incontri con artigiani che condividono le tecniche di preparazione. Durante la giornata, i visitatori possono assaggiare specialità autentiche e scoprire come vengono realizzati i piatti della nostra cultura gastronomica.

Cremona, 17 febbraio 2026 - E' un viaggio sensoriale tra materie prime d'eccellenza e segreti artigiani, un che celebra l'enogastronomia italiana e l'identità della nostra tavola. Appuntamento d al 21 al 23 febbraio nei padiglioni della Fiera di Cremona con una nuova edizione di "il BonTà & Gusto Divino", la manifestazione dedicata alla tradizione italiana e alla nostra cucina che proprio lo scorso dicembre è stata riconosciuta come Patrimonio Culturale Immateriale dell'Umanità. Dagli stand agli eventi, la kermesse, che nella passata edizione ha visto la presenza di oltre diecimila visitatori, accompagnerà i visitatori in un viaggio del gusto grazie alla partecipazione di 150 espositori provenienti da tutta Italia, dai sapori intensi del Nord alla ricchezza delle tradizioni del Sud, passando per il patrimonio gastronomico del centro.