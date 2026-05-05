Angelo Bonelli torna a puntare il dito contro il governo Meloni, attribuendo a quest’ultimo la responsabilità dell’aumento dei costi dell’energia. In un intervento pubblico, ha dichiarato che i rincari sono causati dalle guerre in corso e ha menzionato anche le difficoltà economiche di Germania e Francia. La polemica si inserisce nel dibattito politico attuale, con oppositori che continuano a criticare le politiche energetiche dell’esecutivo.

Angelo Bonelli ci ricasca sempre. E cosi eccolo accusare il governo Meloni del caro prezzi, che è dovuto alle guerre in corso e che vede Germania e Francia in recessione. Ma per il deputato di Avs la colpa è ovviamente del nostro esecutivo. Le parole di Bonelli. “ Chi ha sabotato il Green deal e le energie rinnovabili, come Meloni, Giorgetti e Salvini, per renderci dipendenti da gas e petrolio, oggi fa mea culpa ma continua a perseguire gli stessi errori del passato. Giorgetti oggi dice che il governo è pronto a intervenire per sostenere famiglie e imprese contro il caro energia. Sostanzialmente si prepara a sostenere interventi con le tasse degli italiani, senza tassare i profitti miliardari di Eni e compagni accumulati in questi anni, oltre 70 miliardi di euro.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Bonelli ci ricasca e accusa Meloni: “Colpa sua se aumentano i costi dell’energia”. Opposizione da barzelletta

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