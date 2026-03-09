Riforma giustizia Bonelli | Da Meloni ennesimo attacco all' opposizione – Il video

Il 9 marzo 2026, a Roma, un video mostra una dichiarazione di un rappresentante politico che critica la presidente del consiglio, sostenendo che abbia rivolto un nuovo attacco all’opposizione durante un intervento pubblico. La discussione si concentra sulla riforma della giustizia e sui commenti della leader del governo, mentre nel video si vede chiaramente la sua presa di posizione.

(Agenzia Vista) Roma, 09 marzo 2026 "Dalla Presidente Meloni l'ennesimo attacco all'opposizione. Ma Presidente, vuole che le ricordi tutte le bugie che la sua maggioranza ha raccontato agli italiani? A partire dal Ministro Nordio, che ha detto che con la vittoria del sì i giudici remeranno nella stessa direzione del Governo. Andiamo a votare no per difendere l'autonomia e l'indipendenza della magistratura", così il leader di Avs Angelo Bonelli.

